الأهلي لـ في الجول: لم نجدد المفاوضات مع يوسف بلايلي

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 16:17

كتب : أحمد الخولي

يوسف بلايلي

قال أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي إن النادي لم يجدد مفاوضاته مع يوسف بلايلي نجم الجزائر.

وردا على تقارير محاولة الأهلي مرة أخرى التفاوض للحصول على الجناح، قال توفيق لـFilGoal.com:"ما يقال ليس صحيحا".

وأضاف "التركيز كله على نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وكتبت تقارير أن الأهلي جدد مفاوضاته مع ممثلي اللاعب البالغ عمره 28 عاما بعدما توقفت شهرا.

وفسخ بلايلي، بطل كأس إفريقيا 2019، عقده مع الأهلي السعودي وفقا لما ذكره والده الذي يعمل كوكيل أعماله.

وصرح بلايلي، اللاعب الأسبق لأنجيه الفرنسي، لمجلة فرانس فوتبول أنه يود العودة إلى أوروبا.

وذكر والد بلايلي أن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، مشيرا إلى أن الأول هو الأكثر جدية في المفاوضات.

ولعب بلايلي عاما في الأهلي السعودي وارتدى نجم ثعالب الصحراء قمصان مولودية وهران والترجي واتحاد الجزائر.

وآخر التقارير الأجنبية قالت إن بلايلي قريب من الدوري القطري ويرغب جالاتاسراي التركي في انتدابه.

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