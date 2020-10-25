خبر في الجول – أحمد حجازي يوافق على الانتقال لاتحاد جدة

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 15:53

كتب : أمير عبد الحليم

أحمد حجازي - اتحاد جدة

حسم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون موقفه وقرر الموافقة على الانتقال إلى اتحاد جدة.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش ألبيون

الاتحاد

وأبلغ حجازي مسؤولي اتحاد جدة بالموافقة على الانتقال إلى النادي السعودي، ويوقع على العقد اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد جدة عن إتمام الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة، بعدما يضع حجازي توقيعه على العقد.

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وينص العقد على استعارة المدافع الدولي المصري من وست بروميتش لمدة موسم، مع وجود بند يتيح ضمه بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة.

وانفرد FilGoal.com بخبر الاتفاق بين اتحاد جدة وحجازي، بعدما أرسل النادي السعودي العقود يوم الجمعة إلى المدافع المصري في انتظار توقيعه. ( اقرأ التفاصيل )

وكان حجازي شارك يوم الاثنين الماضي في التعادل سلبيا مع بيرنلي، في أول ظهور له بعد العودة للبريمرليج.

يذكر أن موسم الانتقالات الصيفية في السعودية ينتهي اليوم 25 أكتوبر.

ويتبقى موسمان في عقد حجازي صاحب الـ29 عاما مع وست بروميتش.

حجازي اتحاد جدة
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