كلوب: نشعر أننا لعبنا 50 مباراة منذ غياب أليسون

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن شعوره حول فترة غياب حارسه البرازيلي أليسون الذي عاد للملاعب في لقاء شيفيلد يونايتد.

وتعافى أليسون من إصابته بالكتف بشكل أسرع من المتوقع، حيث كان من المتوقع أن يظهر ضد وست هام يونايتد نهاية الشهر الجاري، وشارك في الانتصار على شيفيلد 2-1 بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أدريان قام بعمل كبير خلال الفترة التي لعب فيها، ولكن عودة أليسون ستشكل إضافة قوية للفريق بكل تأكيد".

وأضاف "لقد غاب لثلاثة أسابيع تقريبًا، ولكننا نشعر أننا لعبنا 50 مباراة منذ آخر مباراة شارك فيها".

وأتم المدرب الألماني "سعدت كثيرًا عندما أخبرني بأنه جاهز للعب، فلقد كان قراره في النهاية".

منذ غياب أليسون، عانى ليفربول بشدة في ظل لعب الحارس الإسباني أدريان.

خسارة عريضة ضد أستون فيلا بـ 7 أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل 2-2 ضد إيفرتون.

الانتصار الوحيد الذي حققه ليفربول منذ إصابة أليسون كان ضد أياكس في دوري الأبطال بنتيجة 1-0 في أمستردام.