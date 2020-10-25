جوتا: علينا ألا ندخر أي جهد من أجل ليفربول.. تنتظرنا مباراة صعبة بدوري الأبطال

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 15:21

كتب : FilGoal

ليفربول - شيفيلد

يؤمن ديوجو جوتا مهاجم ليفربول بأن فريقه يحتاج لجاهزية كل اللاعبين في ظل جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر الريدز في الفترة المقبلة.

جوتا سجل هدف فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال جوتا لموقع ناديه عن جدول ليفربول المزدحم بالمباريات في الفترة القادمة: "هذا هو جدول المباريات، ولذلك نحتاج لجاهزية جميع اللاعبين".

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وشدد "علينا ألا ندخر أي مجهود من أجل ليفربول، وسنتعامل مع كل مباراة على حدة. تنتظرنا مباراة صعبة، لذا من المهم أن نخرج منها بالنقاط الـ3".

وعن لقاء شيفيلد، أوضح "كانت مباراة صعبة. كنا ندرك أهمية عودتنا لطريق الانتصارات في الدوري بعد مباراتين لم نحقق فيهما الفوز".

وأردف البرتغالي "كان علينا أن نعود من التأخر في النتيجة، لذا أعتقد أنها 3 نقاط مهمة للغاية".

وتابع "كنا نعلم أننا يتعين علينا بذل أقصى ما في وسعنا في الشوط الثاني لنسجل هدف التقدم".

وتقدم ساندر بيرج لشيفيلد يونايتد من علامة الجزاء في الدقيقة 13، ثم عادل روبرتو فيرمينو النتيجة للريدز في الدقيقة 41، قبل أن يسجل ديوجو جوتا هدف الفوز في الدقيقة 64.

وواصل "لقد خلقنا بعض الفرص وألغي لنا الهدف الذي سجله محمد صلاح، ولكن علينا أن نظل نحاول حتى صافرة النهاية، ولحسن حظنا نجحنا في الفوز".

جوتا سجل هدفه الثاني لصالح ليفربول في مباراته الثانية بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وأتم "كما قلت عندما أحرزت هدفي الأول، كنت أتمنى لو امتلأت مدرجات الملعب بالجماهير، ولكني سعيد بالطبع لأن الهدف الذي سجلته منحنا الفوز".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 13 في المركز الثاني وبالتساوي في النقاط مع إيفرتون المتصدر والذي سيلعب ضد ساوثامبتون.

ديوجو جوتا ليفربول
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