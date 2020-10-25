برشلونة يعلن غياب كوتينيو أمام يوفنتوس

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 14:49

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

أعلن برشلونة غياب فيليبي كوتينيو لاعب الوسط البرازيلي عن مواجهة يوفنتوس.

وكشف برشلونة في بيان رسمي، تعرض كوتينيو لإصابة في العضلة الخلفية أمام ريال مدريد وغياب عن مواجهة يوفنتوس.

البيان كشف بأن عودة كوتينيو للتدريبات ستكون مرهونة بسرعة تعافيه من الإصابة.

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كان برشلونة قد خسر أمام ريال مدريد مساء أمس السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الكلاسيكو.

ويستعد برشلونة لمواجهة يوفنتوس يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

كوتينيو عاد لبرشلونة هذا الموسم بعدما قضى الموسم الماضي معارا لبايرن ميونيخ.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 6 مباريات حتى الآن. سجل هدفين وصنع مثلهما.

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