كلوب: تعرضنا لظلم تحكيمي في 3 مباريات من أصل 6 بالموسم الجديد للدوري

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في بعض مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونجح ليفربول في قلب تأخره ضد شيفيليد يونايتد إلى فوز بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح شيفيلد: "لم يكن هناك خطأ، لم تمر سوى 6 جولات من الدوري الإنجليزي، وها نحن قد تعرضنا لظلم تحكيمي في 3 مباريات".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا نريد أن يقف التحكيم بجانبنا، فقط نريد ألا نتعرض للظلم".

وأكمل "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم احتسبت ركلة الجزاء لشيفيلد لتضعهم في موقف أفضل. حتى ذلك الحين، لم يكن مرمانا قد تعرض للتهديد".

وعن المباراة، أوضح كلوب "لقد دافعنا عن مرمانا كما ينبغي ولعبنا بروح عالية، لذا أنا أشعر بالرضا عما قدمه اللاعبون أمام شيفيلد".

وأتم "كان أسبوعا صعبا لعبنا فيه 3 مباريات ضد فرق صعبة، لقد حققنا انتصارين بعد التعادل في مباراة الدربي ضد إيفرتون، أنا سعيد بردة الفعل التي أظهرناها".



























































ويستعد ليفربول لمواجهة ميتييلاند الدانماركي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.