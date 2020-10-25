جوارديولا: سيتي يعاني حاليا لـ3 أسباب

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 12:47

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه يعاني حاليا لـ3 أسباب.

سيتي واصل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع وست هام يونايتد 1-1 ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نعاني حاليا بسبب كثرة الإصابات وقلة الاستعداد لكل مباراة، فضلا عن المباريات الصعبة التي نلعبها حتى الآن".

أخبار متعلقة
كلوب: صلاح لم يسجل أمام شيفيلد لكنه لعب مباراة مذهلة ديفيد لويز عن إصابة فان دايك: الكرة تمتع الناس.. لكن هذا جزء منها تعرف على تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية بعد إصابة فان دايك.. ميرور: ليفربول يفاوض مدافع شالكه

وأضاف "جابرييل جيسوس أصيب في المباراة الأولى، وسيرجيو أجويرو ابتعد عن الملاعب لمدة 4 أشهر قبل أن يعود ويصاب من جديد".

وتابع "أصيب أيضا كيفن دي بروين وها هو يعود، وفقدنا إلكاي جوندوجان لفترة بسبب فيروس كورونا قبل أن يعود".

وأكمل "اللعب كل ثلاثة أيام يحتاج إلى تواجد الفريق بأكمله، غياب البعض يجعل الأمر أكثر صعوبة".

وشدد المدرب الإسباني "أنا لا أقول إن هذا هو السبب في أي شيء، لكنها الحقيقة".

وأتم "الآن سنتعافى ونفكر في المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا، خارج ملعبنا أمام مرسيليا".

[gallery:1]

وأنهى وست هام سلسلة هزائمه التسعة أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وحصد نقطة لأول مرة أمام سيتي منذ يناير 2016.

8 مباريات في الدوري الإنجليزي من أصل 9 حقق فيها سيتي الانتصار على الهامرز.

مايكل أنطونيو تقدم أولا لأصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني سجل البديل فيل فودين هدف التعادل.

تعادل رفع رصيد الفريقين إلى 8 نقاط لكن سيتي خاض مباراة أقل، ليظلا سويا في المركز العاشر والحادي عشر.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: سيتي يعاني حاليا لـ3 أسباب 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جاتوزو يمدد تعاقده مع نابولي 46 دقيقة | أوروبا
بعد الرحيل عن الداخلية.. أحمد تمساح لـ في الجول: أتمنى العودة للممتاز 48 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: صلاح لم يسجل أمام شيفيلد لكنه لعب مباراة مذهلة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي: لوكاكو كان كقطعة الماس خام.. بات لاعبا مختلفا ساعة | أوروبا
توخيل: مويس سجل هدفين؟ لا نتوقع الكثير منه ساعة | أوروبا
ديفيد لويز عن إصابة فان دايك: الكرة تمتع الناس.. لكن هذا جزء منها ساعة | أوروبا
تعرف على تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
قد ينال إعجابك