جوارديولا: سيتي يعاني حاليا لـ3 أسباب

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه يعاني حاليا لـ3 أسباب.

سيتي واصل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع وست هام يونايتد 1-1 ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نعاني حاليا بسبب كثرة الإصابات وقلة الاستعداد لكل مباراة، فضلا عن المباريات الصعبة التي نلعبها حتى الآن".

وأضاف "جابرييل جيسوس أصيب في المباراة الأولى، وسيرجيو أجويرو ابتعد عن الملاعب لمدة 4 أشهر قبل أن يعود ويصاب من جديد".

وتابع "أصيب أيضا كيفن دي بروين وها هو يعود، وفقدنا إلكاي جوندوجان لفترة بسبب فيروس كورونا قبل أن يعود".

وأكمل "اللعب كل ثلاثة أيام يحتاج إلى تواجد الفريق بأكمله، غياب البعض يجعل الأمر أكثر صعوبة".

وشدد المدرب الإسباني "أنا لا أقول إن هذا هو السبب في أي شيء، لكنها الحقيقة".

وأتم "الآن سنتعافى ونفكر في المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا، خارج ملعبنا أمام مرسيليا".

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وأنهى وست هام سلسلة هزائمه التسعة أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وحصد نقطة لأول مرة أمام سيتي منذ يناير 2016.

8 مباريات في الدوري الإنجليزي من أصل 9 حقق فيها سيتي الانتصار على الهامرز.

مايكل أنطونيو تقدم أولا لأصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني سجل البديل فيل فودين هدف التعادل.

تعادل رفع رصيد الفريقين إلى 8 نقاط لكن سيتي خاض مباراة أقل، ليظلا سويا في المركز العاشر والحادي عشر.