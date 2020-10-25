تقرير: جاتوزو يمدد تعاقده مع نابولي

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 12:10

كتب : محرر في الجول

جاتوزو

يوقع جينارو جاتوزو على عقد جديد مع نابولي بحلول عيد الميلاد، وفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت".

وينتهي عقد جاتوزو الحالي مع نابولي بنهاية الموسم، ولكن المدرب البالغ من العمر 42 عاما سيوقع عقدا جديدا لمدة عامين بقيمة 1.9 مليون يورو في السنة.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق كامل تقريبا بعد أن وافق أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي على تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي يقدر بـ7 ملايين يورو وكان يود أن يدرجه في العقد الجديد.

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كان جاتوزو ونابولي قررا في البداية التفاوض على عقد جديد خلال الأشهر الأولى من 2021، لكن مسؤولي النادي أرادوا التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وفي الأيام القليلة الماضية اقتربوا من إتمام الصفقة.

وأخبر نابولي خورخي مينديز وكيل جاتوزو يوم الخميس الماضي عزمهم على تمديد عقد مدربهم.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي مع عيد الميلاد المقبل.

يذكر أن نابولي قام بتعيين جاتوزو مدربا للفريق في ديسمبر 2019.

نابولي جاتوزو
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