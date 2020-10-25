كلوب: صلاح لم يسجل أمام شيفيلد لكنه لعب مباراة مذهلة

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بأداء مهاجمه المصري محمد صلاح في مباراة شيفيلد يونايتد، رغم أنه لم يهز الشباك.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-1.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم احتسبت ركلة الجزاء لشيفيلد لتضعهم في موقف أفضل، بعد الهدف، لم تكن ردة فعلنا مثالية، ثم دخلنا الشوط الثاني بنزعة هجومية كبيرة واستطعنا هز الشباك".

وأضاف "صلاح أيضًا أحرز هدفًا جميلًا، ولا أعلم إذا ما كان في موقف تسلل أم لا، كما كان قريبًا من تسجيل هدف صحيح ورائع للغاية بعدها".

وتابع "لم يكن أمامنا متسع من الوقت للاستعداد للمباراة بشكل مكثف، فالأمر كان يتعلق ببعض التفاصيل الصغيرة، لذلك قررنا إشراك صلاح في مركز مختلف أمام شيفيلد".

وواصل المدرب الألماني "أعتقد أن صلاح قدم مباراة رائعة، لقد تحرك ببراعة بين الخطوط".

وأتم كلوب عن نجمه المصري "نعم لم يسجل صلاح أي هدف في اللقاء، لكنه لعب مباراة مذهلة".

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 62 بطريقة رائعة بعدما استلم تمريرة طويلة من ترينت ألكسندر أرنولد ووضع الكرة في الشباك لكن الهدف لم يحتسب.

وعاد الحكم للفيديو الذي أظهر وجود تسلل على صلاح وألغى الهدف.

وواصل صلاح تألقه وانطلق بالكرة ومر من دفاع شيفيلد لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من أعلى الحارس لكنها ارتدت من القائم.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 13 في المركز الثاني وبالتساوي في النقاط مع إيفرتون المتصدر والذي سيلعب ضد ساوثامبتون.

























































ويستعد ليفربول لملاقاة ميتييلاند الدانماركي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.