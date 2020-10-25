كونتي: لوكاكو كان كقطعة الماس خام.. بات لاعبا مختلفا

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

إنتر ميلان - لوكاكو

أشاد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بلاعبه روميلو لوكاكو الذي سجل هدفه الخامس في الموسم الحالي من الدوري بزيارة شباك جنوى يوم السبت في الجولة الخامسة.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وأحرز البلجيكي وسجل زميله دانيلو دي أمبروزيو ليفوز إنتر ويرتقي للمركز الثالث في ترتيب البطولة مبتعدا بنقطتين عن جاره ميلان المتصدر.

وقال كونتي لقناة سكاي سبورت إيطاليا:"روميلو بات لاعبا مختلفا عما كان عليه منذ عام. لطالما قلت في الماضي إنه الماس خام أردت العمل معه".

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وواصل المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي "يعمل وترى كيف يستلم الكرة، كيف يتحرك. كل شيء تطور".

وواصل المهاجم الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد توهجه مع إنتر ميلان مسجلا هدفه رقم 41 في مباراته رقم 57 مع الفريق.

ويخوض لوكاكو موسمه الثاني مع إنتر منذ رحل عن يونايتد.

ويستعد لوكاكو ورفاقه لمواجهة مرتقبة ضد مضيفهم شاختار دونتسك الأوكراني يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل إنتر وصافة ترتيب المجموعة برصيد نقطة متساويا مع بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما يتصدر شاختار دونتسك ويتذيل الترتيب ريال مدريد.

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