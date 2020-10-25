ديفيد لويز عن إصابة فان دايك: الكرة تمتع الناس.. لكن هذا جزء منها

يرى ديفيد لويز مدافع أرسنال أن الإصابة التي تعرض لها فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول أمر وارد حدوثه باستمرار في مباريات كرة القدم.

وقال البرازيلي في تصريحات صحفية:"هذه لعبة التحامات. هذه كرة القدم وستظل كذلك. حين يحاول لاعب إيذاء آخر بتدخل، نرى ذلك، لكنه جزء من عملنا، أحيانا لا يحالفنا الحظ في بعض التدخلات، قد تصاب أو تؤذي أحدا".

وأضاف اللاعب الأسبق لتشيلسي وباريس سان جيرمان "عليك أن تعتذر، تكون متواضعا، وإذا كنت تقصد، سيدرك الجميع ذلك. الأهم أن علينا الحفاظ على اللعبة. كرة القدم تمتع الناس وعلينا أن نلعبها بهذا الشكل، لكن أيضا علينا أن نتفهم أن مثل هذه التدخلات تحدث".

وأصيب الهولندي فان دايك بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر تدخل من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

ولم يظهر فان دايك مع ليفربول مجددا في الموسم الحالي على الأرجح.

وغياب فان دايك يؤثر كثيرا على ليفربول باعتباره أحد قادة الفريق وأحد أفضل مدافعي العالم.

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