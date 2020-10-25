تعرف على تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد شيفيلد

عاند الحظ محمد صلاح مهاجم ليفربول في مباراة شيفيلد يونايتد وحرمه من التسجيل، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام شيفيلد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف الريدز كان ساديو ماني، بفارق ضئيل عن زميله المصري، إذ حصل على 7.5 درجة كمتوسط تقييم.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 62 بطريقة رائعة بعدما استلم تمريرة طويلة من ترينت ألكسندر أرنولد ووضع الكرة في الشباك لكن الهدف لم يحتسب.

وعاد الحكم للفيديو الذي أظهر وجود تسلل على صلاح وألغى الهدف.

وواصل صلاح تألقه وانطلق بالكرة ومر من دفاع شيفيلد لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من أعلى الحارس لكنها ارتدت من القائم.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 13 في المركز الثاني وبالتساوي في النقاط مع إيفرتون المتصدر والذي سيلعب ضد ساوثامبتون.

بينما تجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 1 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

محمد صلاح ليفربول
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