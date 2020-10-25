الرجاء: لم يكتمل شفاء أي لاعب من الفريق.. نحتاج إلى أسبوع على الأقل

كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي عن مستجدات إصابة لاعبي فريقه بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك.

وقال سعيد وهبي لقناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف الرجاء ليصل إجمالي الحالات إلى 16 حالة بين اللاعبين".

وأضاف "ولكن حتى الآن لم يكتمل شفاء أي لاعب".

وأكمل "الفريق بالكامل لاعبين وجهاز فني وإداري في الحجر الصحي في المغرب وممنوعين من السفر".

واستمر في تصريحاته "قرار تأجيل المباراة في محله وأتمنى أن نكون جاهزين قبل 1 نوفمبر لمواجهة الزمالك".

وشدد "الأهم الآن هو شفاء كل اللاعبين وبعد ذلك نتحدث في كرة القدم".

وأشار "الفريق سيخضع لمسحة طبية يوم الأحد وأخرى يوم الثلاثاء وبعد ظهور النتيجة سنعرف ما هو موقف الفريق من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك".

وشدد" موقفنا سليم ونمتلك مستندات من المؤسسات الرسمية المغربية بصحة موقف الفريق وكنا نريد مواجهة الزمالك يوم 24 أكتوبر بدليل حجز الطائرة الخاصة وفندق الإقامة في مصر في هذه الفترة الزمنية".

وأتم تصريحاته "نحتاج إلى أسبوع على الأقل لشفاء كل اللاعبين من فيروس كورونا".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك انتصر على الرجاء في المغرب بهدف مقابل لا شيء، وكان من المقرر أن يواجه الرجاء اليوم السبت، ولكن كاف قرر تأجيل المباراة لبداية شهر نوفمبر بسبب قرار المغرب بعدم سفر بعثة الرجاء بسبب إصابات كورونا.