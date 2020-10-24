سولشاير: الجماهير كانت لتحدث الفارق.. وكنا الأقرب للفوز

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير

يرى أولي جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، بأن فريقه كان الطرف الأفضل خلال مواجهته مع تشيلسي.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أعتقد أن كلا الفريقين تأثرا بخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهذا ظهر في المباراة، الشوط الأول لم يكن الأفضل".

وأضاف "أعتقد أننا بدأنا في الشوط الثاني، وإذا كانت مدرجات الملعب ممتلئة فربما كنا سنحصل على بعض المساعدة ونضع الكرة في الشباك".

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المدرب النرويجي أتبع "لقد أبقيناهم في الخلف، وخلقنا فرصًا رائعة، دفاع رائع من تياجو سيلفا وتصدي رائع للحارس، لقد قام بتصديين رائعين من ماركوس راشفورد، لذلك بشكل عام، كان أداء دفاعيًا جيدًا وصنعنا فرصًا كبيرة كافية، أو على الأقل فرصتين محققتين، كان من الممكن أن نحقق الفوز".

مدرب مانشستر يونايتد واصل "شعرنا بالسيطرة. لم أشعر حقًا في أي لحظة بأنهم كانوا يضغطون علينا كثيرًا".

سولشاير استرسل "شعرت في الشوط الثاني بأننا نضغط عليهم لكننا لم نمتلك تلك الميزة الإضافية لتسجيل هدف، باستثناء فرصتين لماركوس بالطبع. أنا فقط يجب أن أثني على حارس المرمى لأنه أنقذهم من هدفين محققين".

وأتم "في النهاية قد كنا في حضرة فريقين جيدين، وخطي دفاع قويين وبالتبعية حارسين رائعين. حارسهم تصدى لكرتين كانا من الممكن أن يكونا اللقطتين المضيئتين في اللقاء".

مانشستر يونايتد تعادل مع تشيلسي بدون أهداف على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 7 في المركز الـ15 ويتبقى له مباراة.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 9 في المركز السادس.

في إنجلترا تشيلسي مانشستر يونايتد سولشاير
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