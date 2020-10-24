بمشاركة كاملة وهدف ملغي لـ صلاح.. ماني يوزع هدايا فوز ليفربول على شيفيلد

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 22:52

كتب : عمرو عبد المنعم

ليفربول - شيفيلد

تألق ساديو ماني نجم ليفربول وساهم في فوز فريقه على شيفيلد يونايتد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة للدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة الكاملة وكاد أن يسجل في أكثر من فرصة.

ثنائية ليفربول سجلها روبيرتو فيرمينو ودييجو جوتا من صناعة النجم السنغالي ساديو ماني، وسجل هدف شيفيلد ساندير بييرج من ركلة جزاء.

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الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 13 في المركز الثاني وبالتساوي في النقاط مع إيفرتون المتصدر والذي سيلعب ضد ساوثامبتون.

بينما تجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 1 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وصف المباراة

هدد ليفربول مرمى شيفيلد مبكرا بعدما مر ماني من الحارس في الدقيقة الثانية ولعب الكرة نحو المرمى الخالي وتابعها محمد صلاح لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

واستمرت محاولات ليفربول المبكرة وكاد أليكس أرنولد أن يسجل هدفا مباغتا في الدقيقة الثانية بتسديدة من خلف منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس رامسديل الذي صحح من وضعه وأبعد الكرة.

وعلى عكس سير اللعب حصل شيفيلد على ركلة جزاء في الدقيقة 11 ضد فابينيو الذي ارتكب مخالفة ضد أحد لاعبي الضيوف على خط منطقة الجزاء.

وعاد الحكم للفيديو واحتسب ركلة جزاء بعدما كان أشار إلى ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وتقدم بييرج لتسديد الكرة وسجل منها هدف تقدم شيفيلد في الدقيقة 13.

وكاد شيفيلد أن يسجل الثاني في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من أوسبورن لكن أليسون تألق وأبعد الكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح فيرمينو في تسجيل التعادل لليفربول في الدقيقة 41 بعدما تابع رأسية ساديو ماني المرتدة من الحارس في الشباك الخالية.

ليفربول بدأ في الشوط الثاني بنشاط هجومي في محاولة لتسجيل الهدف الثاني وسدد صلاح كرة مرت جوار المرمى.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 62 بطريقة رائعة بعدما استلم تمريرة طويلة من أرنولد ووضع الكرة في الشباك لكن الهدف لم يحتسب.

وعاد الحكم للفيديو الذي أظهر وجود تسلل على صلاح وألغى الهدف.

لكن ليفربول لم ينتظر كثيرا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63 بضربة رأسية من البرتغالي دييجو جوتا بعد عرضية رائعة من ساديو ماني.

وواصل صلاح تألق وانطلق بالكرة ومر من دفاع شيفيلد لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من أعلى الحارس لكنا ترتد من القائم.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح شيفيلد
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