إيفرا: لقطة ماجواير ذكرتني بـ هالك هوجان

سخر باتريس إيفرا ظهير مانشستر يونايتد السابق من لقطة تدخل هاري ماجواير على سيزار أزبيليكويتا في قمة يونايتد ضد تشيلسي.

يونايتد تعادل مع تشيلسي سلبيا في قمة مملة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

القمة التي جاءت مملة في أغلب فتراتها، شهدت لقطة مثيرة للجدل بعدما طالب تشيلسي الحصول على ركلة جزاء لتدخل ماجواير على أزبيليكويتا ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وقال إيفرا: "اعتدت على مشاهدة المصارعة وماجواير ذكرني بـ هالك هوجان (أسطورة المصارعة)".

وأضاف خلال ظهوره عبر سكاي سبورتس "كانت ركلة جزاء واضحة جدا".

وتابع "الركلة كانت واضحة ويمكننا الحديث عن تقنية الفيديو طوال اليوم بسبب تلك اللقطة".

وأشار "المباراة كانت مملة للغاية. لم أر حتى مجرد 7 تمريرات جيدة في اللقاء".

وأكمل حديثه قائلا: "اللاعبون كانوا يلعبون وكأنهم يرتدون سترات أمنية. لم أحب ذلك أبدا وأريد دائما من اللاعبين اللعب دون خوف".

ويرى إيفرا "أفضل لاعب في تشيلسي كان تياجو سيلفا، والأفضل في يونايتد كان ليندلوف، ولذلك فالنتيجة واضحة".

وأتم "لست متفاجئا من نتيجة التعادل".





















التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 7 في المركز الـ15 ويتبقى له مباراة.

بينما وصل تشيلسي إلى النقطة 9 في المركز السادس.