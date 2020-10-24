انتهت - ليفربول (2)-(1) شيفيلد

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

ليفربول - شيفيلد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. صلاح أساسي وجوتا في وسط الملعب ضد شيفيلد أليسون في قائمة ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد مؤتمر كونتي: علينا اتخاذ ليفربول مع كلوب كمثال.. ونحصل على أقل مما نستحق من قهر ليفربول بسباعية يخسر الآن بثلاثية.. ليدز يوقف قطار أستون فيلا

نهاية المباراة بفوز ليفربول 2/1

ق 80: صلاح يخترق ويمر من الدافع ويسدد في القائم

ق 64: جووووول جوتا يسجل الثاني لليفربول برأسة رائعة

ق 63: الحكم يلغي الهدف بعد العودة للفيديو بداعي التسلل

ق 62: جوووول صلاح يسجل الثاني

ق 53: تسديدة من صلاح تمر جوار المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 41: جووووول فيرمينو والتعادل بعد رأسية من ماني صدها الحارس وتابعها المهاجم البرازيلي في الشباك

ق 23: أليسون ينقذ مرماه من الثاني

ق 12: جووووووول أول لشيفيلد من ركلة جزاء سددها بيرج

ق 11: ركلة جزاء على فابينيو بعد عرقلة ماكبيرن لاعب شيفيلد على خط منطقة الجزاء والعودة للفيديو

ق 3: أرنولد يسدد ركلة حرة مباشرة من خلف منتصف الملعب وحاول خداع الحارس الذي عاد وأبعد الكرة بصعوبة إلى ركنية

ق 2: انطلاقة من ماني ويلعب الكرة نحو المرمى الخالي ونحو صلاح لكن المدافع يبعدها في الوقت المناسب

انطلاق المباراة

في إنجلترا ليفربول شيفيلد يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
بمشاركة كاملة وهدف ملغي لـ صلاح.. ماني يوزع هدايا فوز ليفربول على شيفيلد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيفرا: لقطة ماجواير ذكرتني بـ هالك هوجان 11 دقيقة | أوروبا
لا يعرفون حرف الـ W.. شمس دورتموند تحرق شالكه 44 دقيقة | أوروبا
مران الإسماعيلي - ريكاردو يركز على علاج الأخطاء.. واستبعاد الوحش أمام الزمالك 49 دقيقة | الدوري المصري
أزبيليكويتا عن لقطة ماجواير: لماذا لم يأخذوا 20 ثانية فقط لمراجعة اللقطة؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
إنتر يحقق فوزه الأول في أكتوبر ولوكاكو يواصل التوهج ساعة | أوروبا
انتهت - ليفربول (2)-(1) شيفيلد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
راموس: ركلة الجزاء؟ واضحة جدا.. ومذاق خاص في الفوز على برشلونة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 تقرير مغربي: كاف رفض طلب الرجاء بتأجيل لقاء الزمالك قبل قرار الصحة المغربية
قد ينال إعجابك