انتهت - ليفربول (2)-(1) شيفيلد
السبت، 24 أكتوبر 2020 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول 2/1
ق 80: صلاح يخترق ويمر من الدافع ويسدد في القائم
ق 64: جووووول جوتا يسجل الثاني لليفربول برأسة رائعة
ق 63: الحكم يلغي الهدف بعد العودة للفيديو بداعي التسلل
ق 62: جوووول صلاح يسجل الثاني
ق 53: تسديدة من صلاح تمر جوار المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 41: جووووول فيرمينو والتعادل بعد رأسية من ماني صدها الحارس وتابعها المهاجم البرازيلي في الشباك
ق 23: أليسون ينقذ مرماه من الثاني
ق 12: جووووووول أول لشيفيلد من ركلة جزاء سددها بيرج
ق 11: ركلة جزاء على فابينيو بعد عرقلة ماكبيرن لاعب شيفيلد على خط منطقة الجزاء والعودة للفيديو
ق 3: أرنولد يسدد ركلة حرة مباشرة من خلف منتصف الملعب وحاول خداع الحارس الذي عاد وأبعد الكرة بصعوبة إلى ركنية
ق 2: انطلاقة من ماني ويلعب الكرة نحو المرمى الخالي ونحو صلاح لكن المدافع يبعدها في الوقت المناسب
انطلاق المباراة