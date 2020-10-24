تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. صلاح أساسي وجوتا في وسط الملعب ضد شيفيلد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأخيرا، عاد أليسون بيكر لتشكيل الفريق بعد أسابيع من الغياب عانى فيها ليفربول، خسارة عريضة ضد أستون فيلا بـ 7 أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل 2-2 ضد إيفرتون. الانتصار الوحيد الذي حققه ليفربول منذ إصابة أليسون كان ضد أياكس في دوري الأبطال بنتيجة 1-0 في أمستردام.

وعلى مستوى بقية التشكيل، يدخل دييجو جوتا على وسط ملعب الفريق مع جوردان هندرسون وجيني فاينالدوم.

الهجوم لم يشهد تغييرات، محمد صلاح، ساديو ماني، بوبي فيرمينو، مستمرون في قيادة الريدز.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فابينيو – جو جوميز – أندي روبرتسون

الوسط: جوردان هندرسون – جيني فاينالدوم – دييجو جوتا

الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – بوبي فيرمينو

البدلاء: أدريان، جيمس ميلنر، كيرتيس جونز، تاكومي مينامينو، جيردان شاكيري، ناثانييل فيليبس، نيكو ويليامز