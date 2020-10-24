سيرجينو ديست: الكلاسيكو الأول لي كان جميلا.. وكنا نستحق الأفضل

وصف الأمريكي سيرجينو ديست ظهير أيمن برشلونة، الكلاسيكو الأول له بـ"الجميل"، رغم خسارة فريقه أمام ريال مدريد.

ريال مدريد انتصر على برشلونة بثلاثية مقابل هدف في كامب نو في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وتحدث ديست الذي شارك أساسيا، عن الكلاسيكو قائلا: "كانت مباراة صعبة للغاية".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) قائلا: "هذا الكلاسيكو الأول لي، وكان جميلا".

وأردف "لا أعرف إذا كانت ركلة جزاء ريال مدريد صحيحة أم لا ولكن أعتقد أننا كنا نستحق الأفضل من المباراة".

وتابع "كانوا أكثر نجاحا منا ويجب علينا أن نكون أكثر دقة في الفرص".





























































زين الدين زيدان حافظ على سجله خاليا من الهزائم في كامب نو، وصار المدرب الأول الذي يقود الملكي لفوزين متتاليين في كامب نو في الدوري منذ عام 2008.

عوامل عدة أدت لفوز ريال مدريد، منها استمرار عقم ليونيل ميسي التهديفي الذي يستمر للكلاسيكو السابع تواليا.

ريال مدريد استعاد صدارة الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، فيما تراجع برشلونة للمركز العاشر بـ7 نقاط من 5 مباريات.