سيرجينو ديست: الكلاسيكو الأول لي كان جميلا.. وكنا نستحق الأفضل

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

سيرجينيو ديست - سيرخيو راموس

وصف الأمريكي سيرجينو ديست ظهير أيمن برشلونة، الكلاسيكو الأول له بـ"الجميل"، رغم خسارة فريقه أمام ريال مدريد.

ريال مدريد انتصر على برشلونة بثلاثية مقابل هدف في كامب نو في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وتحدث ديست الذي شارك أساسيا، عن الكلاسيكو قائلا: "كانت مباراة صعبة للغاية".

أخبار متعلقة
مؤتمر كومان: لماذا لا يعمل VAR سوى ضد برشلونة؟ زيدان: جنينا 3 نقاط ولا أكثر أمام برشلونة.. علينا أن نبقى متحدين أمام الانتقادات المايسترو بنزيمة وخدعة ميسي-فاتي في أبرز ملامح فوز ريال مدريد على برشلونة كورتوا: الفوز بالكلاسيكو يساوي 3 نقاط.. ويجب أن نواصل العمل للرد على المشككين

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) قائلا: "هذا الكلاسيكو الأول لي، وكان جميلا".

وأردف "لا أعرف إذا كانت ركلة جزاء ريال مدريد صحيحة أم لا ولكن أعتقد أننا كنا نستحق الأفضل من المباراة".

وتابع "كانوا أكثر نجاحا منا ويجب علينا أن نكون أكثر دقة في الفرص".

زين الدين زيدان حافظ على سجله خاليا من الهزائم في كامب نو، وصار المدرب الأول الذي يقود الملكي لفوزين متتاليين في كامب نو في الدوري منذ عام 2008.

عوامل عدة أدت لفوز ريال مدريد، منها استمرار عقم ليونيل ميسي التهديفي الذي يستمر للكلاسيكو السابع تواليا.

ريال مدريد استعاد صدارة الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، فيما تراجع برشلونة للمركز العاشر بـ7 نقاط من 5 مباريات.

في إسبانيا الكلاسييكو ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا يعرفون حرف الـ W.. شمس دورتموند تحرق شالكه دقيقة | أوروبا
مران الإسماعيلي - ريكاردو يركز على علاج الأخطاء.. واستبعاد الوحش أمام الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
أزبيليكويتا عن لقطة ماجواير: لماذا لم يأخذوا 20 ثانية فقط لمراجعة اللقطة؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
إنتر يحقق فوزه الأول في أكتوبر ولوكاكو يواصل التوهج ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) شيفيلد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
راموس: ركلة الجزاء؟ واضحة جدا.. ومذاق خاص في الفوز على برشلونة ساعة | أوروبا
تعادل سلبي في قمة إنجليزية "مملة" بين يونايتد وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. صلاح أساسي وجوتا في وسط الملعب ضد شيفيلد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 تقرير مغربي: كاف رفض طلب الرجاء بتأجيل لقاء الزمالك قبل قرار الصحة المغربية
قد ينال إعجابك