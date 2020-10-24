أليسون في قائمة ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

أليسون - جورجينيو - ليفربول - تشيلسي

أعلن ليفربول عن عودة أليسون بيكر حارس مرمى الفريق إلى قائمة الفريق، التي ستواجه شيفيلد يونايتد في أنفيلد لاحقا مساء السبت.

وتعافى أليسون من إصابته بالكتف بشكل أسرع من المتوقع، حيث كان من المتوقع أن يظهر ضد وست هام يونايتد نهاية الشهر الجاري.

إلا أن أليسون سيكون موجودا مع ليفربول اليوم ضد شيفيلد.

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ومنذ غياب أليسون، يعاني ليفربول بشدة في ظل لعب الحارس الإسباني أدريان.

خسارة عريضة ضد أستون فيلا بـ 7 أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل 2-2 ضد إيفرتون.

الانتصار الوحيد الذي حققه ليفربول منذ إصابة أليسون كان ضد أياكس في دوري الأبطال بنتيجة 1-0 في أمستردام.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الرابع في الدوري بـ10 نقاط من 5 مباريات.

أليسون أليسون - ليفربول شيفيلد يونايتد
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