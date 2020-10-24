زيدان: جنينا 3 نقاط ولا أكثر أمام برشلونة.. علينا أن نبقى متحدين أمام الانتقادات

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 19:38

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أبدى زين الدين زيدان سعادته بما قدمه لاعبي ريال مدريد خلال الكلاسيكو والفوز على برشلونة.

ريال مدريد فاز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات عقب اللقاء: "سعيد للاعبين. قدموا مباراة كبيرة وهذا هو الفريق صاحب العقلية الانتصارية. لعبنا مباراة مثالية في رأيي".

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وأضاف "الفوز هنا (في كامب نو) ليس سهلا، لكننا حضرنا الفريق للمباراة بشكل جيد، وكان علينا التفكير كفريق جماعي".

زيدان أتبع "الآن جنينا ثلاث نقاط، لا أكثر. بعد كل الانتقادات التي لاقيناها مؤخرا".

المدرب الفرنسي أكمل "علينا أن نبقى هادئين ومتحدين. نلعب حين يتوجب علينا اللعب، ونلعب بالطريقة التي لعبنا بها اليوم".

وعن كيفية تحضير الفريق بعد الخسائر الماضية، قال زيدان "نؤمن بأنفسنا وما نقوم به. هذا هو الأهم فهذه هي كرة القدم ونحن لم نخترع شيئا جديدا".

وأتبع "تدخل لأرض الملعب ونحاول بذل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز، وهذا ما فعلناه اليوم في الشوط الثاني".

زيدان أتم "كنا حاسمين دفاعيا، وبعد ذلك استغللنا الفرص التي سنحت لنا مستغلين اندفاع الخصم للهجوم وترك المساحات، فسجلنا هدفين".

ريال مدريد استعاد صدارة الدوري بـ13 نقطة من 6 مباريات، فيما تراجع برشلونة للمركز العاشر بـ7 نقاط من 5 مباريات.

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