بصحبة فوزي لقجع.. أبو ريدة يزور معسكر بيراميدز قبل نهائي الكونفدرالية

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 19:38

كتب : عاطف شادي

هاني أبو ريدة - فوزي لقجع

زار هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ونظيره الإفريقي (كاف)، المران الأخير لبيراميدز بمجمع ملاعب محمد السادس في الرباط استعدادا لخوض نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلتقي بيراميدز مع نهضة بركان في التاسعة من مساء الأحد بملعب مولاي عبد الله في الرباط بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقدم أبو ريدة التحية للاعبي بيراميدز وطالبهم بتحقيق لقب كأس البطولة، واجتمع مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ورئيس البعثة من أجل الاطمئنان على حالة جميع أفراد الفريق وجاهزيتهم لتحقيق الإنجاز وحصد اللقب القاري، حسبما أوضح النادي.

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واصطحب أبو ريدة في الزيارة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، ورئيس نادي نهضة بركان السابق.

وحرص لقجع على مصافحة مسئولي بعثة بيراميدز، والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ورئيس البعثة، وموجها لهم التهنئة على الوصول للنهائي، ومرحبا بوجودهم في المغرب.

بيراميدز نهضة بركان الكونفدرالية
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