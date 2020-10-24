أليوم أليوم يقود موقعة بيراميدز وبركان.. تعرف على سجله مع المصريين

يقود الكاميروني أليوم أليوم مواجهة نهائي الكونفدرالية، بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي، تحكيميا.

ويعاون أليوم كل من ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والجابوني إريك أوتوجو كاستان حكما رابعا.

وفي غرفة حكم الفيديو المساعد، سيجلس الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويعاونه التونسي هيثم قيراط والأنجولي جيرسون سانتوس.

سجل أليوم

آخر مباراة قادها أليوم كانت لطرف مصري، هو الزمالك، حينما فاز الأبيض في ذهاب دوري أبطال إفريقيا على الرجاء 1-0 في كازابلانكا.

قبلها أدار الكاميروني 6 مباريات للفارس الأبيض، خسر 3 وفاز في 3 بدوري أبطال إفريقيا.

في الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا 2011 خسر الزمالك من الإفريقي ذهابا 4-2 بتونس.

وفي نفس المرحلة من النسخة التالية فاز الزمالك على أفريكا سبور 1-0.

الخسارة الثانية للزمالك تحت إدارة الكاميروني جاءت أمام الأهلي في دور المجموعات والتي انتهت بفوز الأهلي حينها 4-2 أيضا.

ثم فاز معه الزمالك على نكانا الزامبي 5-0 في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا ذهابا.

وأدار نيانت مواجهة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2015 والتي شهدت خسارة الزمالك من الوداد المغربي 5-2، نتيجة تأهل بها الزمالك للنهائي بعد الانتصار ذهابا 4-0.

وفي هذه النسخة من دوري الأبطال أدار مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في مباراة انتهت بالفوز 1-0 للأبيض والوصول لدور المجموعات.

ومع الأهلي، قاد مباراتين في دوري أبطال إفريقيا 2012، الخسارة من مازيمبي 2-0 والفوز على صن شاين ستارز 1-0.

المباراة الثالثة للأهلي مع نيانت جاءت أمام الزمالك في دور المجموعات والتي انتهت بفوز الأهلي حينها 4-2 أيضا.

وقاد كذلك تعادل الأهلي مع زيسكو 2-2 في 2016.

ومع منتخب مصر، قاد أليوم خسارة مصر أمام سييراليون 2-1 في تصفيات أمم إفريقيا 2012، وفوز المنتخب على غينيا 3-2 في تصفيات كأس العالم 2014.

كما قاد أليوم خسارة مصر أمام السنغال 1-0 في أرض الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا 2015، والفوز على زيمبابوي 1-0 في كأس أمم إفريقيا 2019، والتعادل مع كينيا 1-1 في تصفيات أمم إفريقيا 2021.