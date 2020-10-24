انتهت - يونايتد (0)-(0) تشيلسي.. قمة سلبية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 81: نزول حكيم زياش بدلا من بوليسيتش

ق 73: خروج فيرنر وكاي هافيرتز ونزول أبراهام وماونت

ق 58: نزول بوجبا وكافاني بدلا من دانييل جيمس وخوان ماتا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 35: راشفورد ينطلق ويسدد وميندي يتألق ويبعد الكرة

ق 31: تسديدة من برونو يمسك بها ميندي

انطلاق المباراة