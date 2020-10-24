التشكيل – ميندي يحرس مرمى تشيلسي.. وراشفورد يقود هجوم يونايتد

يحرس إدوارد ميندي مرمى تشيلسي في قمة الجولة، فيما يقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد أمام بلوز.

أعلن فرانك لامبارد وأولي جونر سولشاير مدربا تشيلسي ومانشستر يونايتد تشكيل فريقيهما لقمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي شهد تواجد إدوارد ميندي الحارس السنغالي كأساسي، فيما يقود

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: بن شيلويل – كورت زوما – تياجو سيلفا – سيزار أزبليكويتا – رايس جيمس.

الوسط: جورجينيو – نجولو كانتي – هافيرتز.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر.

وعلى الجهة الأخرى، يقود راشفورد هجوم مانشستر يونايتد، ومن خلفه الثلاثي خوان ماتا، وبرونو فيرنانديز، وديفيد جيمس.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: ديفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون فان بيساكا.

الوسط: فريد – سكوت ماكتوميناي.

أمامهما: خوان ماتا – برونو فيرنانديز – ديفيد جيمس.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

ويتواجد إيديسون كافاني كبديل مع مانشستر يونايتد لأول مرة، بجانب بول بوجبا وفان دي بيك أيضا.