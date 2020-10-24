مران الزمالك – احتفال بـ طارق حامد.. ومحمود عبد العزيز يتدرب بالكرة

احتفل لاعبو وجهاز الزمالك بعيد ميلاد طارق حامد نجم الفريق، قبل انطلاق مران اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام اللاعبون بممر شرفي للاعب الذي أتم 32 عاما.

وبعد الاحتفالات، عقد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بحضور جهازه المعاون اجتماعا فنيا مع اللاعبين.

وقام باتشيكو بتوجيه بعض التعليمات الفنية، للاعبين تمهيدا لتنفيذها بالمران اليوم .

وطالب المدير الفني بالتركيز الفترة القادمة، والاستمرار في العمل بقوة، استعدادا للمواجهة المقبلة ضد الإسماعيلي في ختام الدوري

وأدى لاعبو الفريق فقرة بدنية وتأهيلية على هامش المران.

وضمت الفقرة بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة، لمدة ١٥ دقيقة، تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال.

وحرص باتشيكو على متابعة هذة الفقرة بصحبة بيدرو.

وخصص عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى فقرة فنية خاصة لحراس الفريق.

وجاءت الفقرة في التعامل مع العرضيات، كذلك بعض التدريبات على التعامل مع التسديد عن قرب .

وشارك فرجاني ساسي في تقسيمة بين اللاعبين وظهر بشكل طيب وكذلك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وأدى محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق بعض التدريبات بالكرة على هامش المران المقام حاليا.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب للعودة بشكل تدريجي، للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل .

وأدى اللاعب العائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي فقرة مع بعض اللاعبين خاصة بالتسديد من مسافات قريبة على المرمى من الثبات و التسديد من التمرير من الأطراف ، كذلك بعض التدريبات الخاصة بتسليم وتسلم الكرة .

واكتفى اللاعب بأداء هذه الأمور بناء على تعليمات الجهاز الفني، بالاتفاق مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة رئيس الجهاز.

وخلال المران، تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وخاضت كل مجموعة فقرة فنية ، تم التركيز خلالها على التسليم والتسلم بشكل سريع ، وتدوير الكرة في مساحات صغيرة .

وحرص باتشيكو ومعاونيه على إيقاف هذه الفقرة وتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين .