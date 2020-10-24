انتهى الكلاسيكو - برشلونة (1) - (3) ريال مدريد.. الفوز لـ الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لبرشلونة في المركز العاشر.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على برشلونة.

بينية من مودريتش إلى فينيسيوس جونيور لكن نيتو يخرج على الكرة ويتصدى لها لتصل إلى مودريتش مجددا الذي يراوغ نيتو مرتين ويسدد بوجه قدمه الخارجي في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 90 جوووول ثااااالث عن طريق لوكا مودريتش.

ق. 87 مارتن برايثوايت يشارك بدلا من ألبا

ق. 86 أوووه نيتو ينقذ مجددا بعد عرضية رائعة أخرى من فاسكيز وتصويبة رائعة من راموس ينقها نيتو بقدمه.

ق. 85 عرضية من فاسكيز وتصويبة من كروس ينقذها نيتو وترتد إلى نيتو ليسدد مجددا ونيتو ينقذ مجددا

ق. 80 دخول رودريجو بدلا من أسينسيو.

ق. 80 3 تبديلات لبرشلونة بدخول أنطوان جريزمان وترينكاو وعثمان ديمبيلي بدلا من بيدري وأنسو فاتي وبوسكيتش.

ق76: كورتوا يخطئ مرة أخرى في التصدي لكرة عرضية!

ق70: أوووووه ضغط كتالوني رهيب.. كورتوا يتصدى لعرضية وتسقط منه أمام كوتينيو الذي يسدد في دفاعات ريال مدريد، بينما حاول راموس التشتيت لترتطم الكرة في يد فاران لكن الحكم يقرر استمرار اللعب.

ق62: خوردي ألبا نال إنذارا للاعتراض على حكم المباراة

ق62: عكس اتجاه اللعب! لونجليه يرتكب ركلة جزاء بعد العودة لـ VAR وراموس جووووووول، الفرنسي قام بشد قميص راموس أثناء تنفيذ خطأ لريال مدريد

ق55: كوتينيو! تمريرة عرضية ولا أروع من فاتي على رأس كوتينيو بالمقاس لكن البرازيلي يسدد في الشباك الخارجية

ق51: فاتي في يوم كبير.. تسلم كرة ميسي وراوغ راموس وسدد لكنها تمر على يمين كورتوا

انطلاق شوط الحسم

نهاية الشوط الأول

ق42: تبديل اضطراري لريال مدريد.. ناتشو يخرج ويشارك بدلا منه لوكاس فاسكيز

ق33: المباراة أهدأ الآن بعد 25 دقيقة نارية

ق25: وعلى الجانب الآخر، هجمة مرتدة وبنزيمة يسدد في يد نيتو!

ق24: ماذا أهدرت يا ميسي! مراوغة مبهرة لراموس ويسدد لكن كورتوا يتصدى

ق23: نيتو يخطئ في الخروج وفاران يضرب ركنية كروس برأسية لكن بيكيه ينقذ الموقف ويشتت. الركنية الثانية لُعبت على رأس راموس ولكنها في يد نيتو.

ق19: تسديدة من ميسي يتصدى لها كورتوا، وميسي يسقط مصابا بعد تدخل من كاسيميرو. البرازيلي تلقى إنذارا بسبب تدخله.

ق15: تسديدة من كوتينيو بين يدي كورتوا

ق9: بعد دقيقتين فقط، ألبا يتلقى تمريرة ويخترق ويمرر عرضية لفاتي الذي يودعها مرمى ريال مدريد والتعااااادل لبرشلونة

ق7: فينيسيوس يهدر الثاني بعد تعاون ثنائي مع بنزيمة!

ق5: ما هذه الروعة يا بنزيمة!! اختراق وتمريرة رائعة وضعت فيدي فالفيردي أمام نيتو لينهيها الأوروجوياني بطريقة رائعة ويعلن تقدم الملكي!

انطلاق المباراة