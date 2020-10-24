عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول موعد عودة معلول لتدريبات الأهلي

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 14:33

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - أليو ديانج - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن علي معلول سيشارك في مران الفريق يوم الإثنين المقبل، بعد أن غاب عن آخر مران، ومواجهة العودة ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإجهاد في العضلة الخلفية.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "معلول سيشارك في أول مران للأهلي عقب انتهاء راحة الـ 48 ساعة والتي حصل عليها الفريق عقب الفوز على الوداد".

وأردف "لدينا اطمئنان على حالة معلول بشكل كبير، ونجهزه بصورة جيدة للمباريات المقبلة على رأسها بالطبع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وتأهل الأهلي للنهائي بفضل تفوقه بنتيجة 5-1 في مجموع المواجهتين وينتظر الزمالك أو الرجاء.

وفاز الزمالك ذهابا على الرجاء في المغرب بهدف دون رد ويجري الإياب في القاهرة في 1 نوفمبر المقبل.

ويستضيف ملعب القاهرة نهائي البطولة في 6 نوفمبر.

وهي أول مرة يستضيف فيها ملعب القاهرة نهائي دوري الأبطال منذ 2008 حين فاز الأهلي على القطن وحصد اللقب بعد التعادل إيابا في الكاميرون.

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