انتهت في إنجلترا - وست هام (1) (1) مانشستر سيتي.. تعادل أول منذ 2016
السبت، 24 أكتوبر 2020 - 13:15
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام ومانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق 86: دي بروين يقدم بينية حريرية إلى سترلينج الذي انفرد وسدد في يد الحارس بغرابة.
ق 84: فورنالس يهدر انفرادا من منتصف الملعب بعد انسل من بين دفاعات سيتي، تصدى له إيدرسون بسهولة.
ق 80: دي بروين ينفذ ركلة ثابتة يتصدى لها الحارس بسهولة.
ق 77: تغيير ثالث لسيتي بنزول زينتشينكو بدلا من كايل ووكر.
ق 69: نزول كيفين دي بروين بدلا من بيرناردو سيلفا.
ق 51: جووول التعادل.. عرضية من كانسيلو يستلمها فيل فودين ويسجل هدف سيتي الأول
ق 46: نزول فيل فودين بدلا من سيرخيو أجويرو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: عرضية من كانسيلو تمر من الجميع ويسددها رياض محرز بصعوبة يتصدى لها فابيانسكي.
ق 18: جووول للهامرز.. مايكل أنطونيو يسجل هدفا من ركلة مقصية في ظل رقابة روبن دياش.
ق 15: سيطرة من مانشستر سيتي وهجوم دون هدف أو فعالية حقيقة.
انطلاق المباراة