سلبية مسحة بيراميدز قبل نهائي الكونفدرالية

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 13:09

كتب : عاطف شادي

مهدي سليمان - بيراميدز - هوريا

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة بيراميدز بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي الكونفدرالية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية غدا الأحد في مدينة الرباط عاصمة المغرب.

وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس الجمعة، بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط، قادمة من الدار البيضاء التي مكثت فيها طوال الفترة الماضية.

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وثبت خلو جميع أفرادها من أي عينات إيجابية لفيروس كورونا.

بيراميدز تفوق في مباراة المربع الذهبي على هوريا كوناكري الغيني 2-0.

فيما تأهل نهضة بركان بالتفوق على حسنية أكادير بنتيجة 2-1.

ويأمل بيراميدز في حصد لقبه الأول في تاريخه، ليصبح ثالث فريق مصري يحقق لقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الأهلي 2014 والزمالك 2019.

بيراميدز الكونفدرالية نهضة بركان
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