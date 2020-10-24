تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو في الهجوم أمام وست هام.. ودي بروين على مقاعد البدلاء
السبت، 24 أكتوبر 2020 - 12:39
كتب : FilGoal
يقود الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هجوم مانشستر سيتي وإلى جواره رحيم سترلينج ورياض محرز أمام وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
وعاد كيفين دي بروين بعد تعافيه من الإصابة، ويبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – إريك جارسيا – جواو كانسيلو
الوسط: وردري – جوندوجان – بيرناردو سيلفا
الهجوم: رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @WestHamUtdAr:
التشكيل الأساسي | إيدرسون، ووكر، دياز، جارسيا، كانسيلو، رودريجو، جوندوجان، بيرناردو، رياض @Mahrez22 🇩🇿، سترلينج (الكابتن)، أجويرو.
البدلاء | ستيفن، ستونز، زنتشينكو، دي بروين، فودين، توريس، بالمر.
🔷 #السيتي pic.twitter.com/4nSeWas4r0— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 24, 2020
البدلاء: ستيفن – جون ستونز - زينتشينكو – كيفين دي بروين – فيل فودين – فيران توريس - بالمر
ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، وبنفس الرصيد من 5 مباريات يتواجد الهامرز في المركز العاشر.