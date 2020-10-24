تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو في الهجوم أمام وست هام.. ودي بروين على مقاعد البدلاء

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي

يقود الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هجوم مانشستر سيتي وإلى جواره رحيم سترلينج ورياض محرز أمام وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وعاد كيفين دي بروين بعد تعافيه من الإصابة، ويبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي:

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حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – إريك جارسيا – جواو كانسيلو

الوسط: وردري – جوندوجان – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج

البدلاء: ستيفن – جون ستونز - زينتشينكو – كيفين دي بروين – فيل فودين – فيران توريس - بالمر

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، وبنفس الرصيد من 5 مباريات يتواجد الهامرز في المركز العاشر.

تشكيل مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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