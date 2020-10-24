تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو في الهجوم أمام وست هام.. ودي بروين على مقاعد البدلاء

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @WestHamUtdAr:

التشكيل الأساسي | إيدرسون، ووكر، دياز، جارسيا، كانسيلو، رودريجو، جوندوجان، بيرناردو، رياض @Mahrez22 🇩🇿، سترلينج (الكابتن)، أجويرو.

البدلاء | ستيفن، ستونز، زنتشينكو، دي بروين، فودين، توريس، بالمر.

🔷 #السيتي pic.twitter.com/4nSeWas4r0