حسين الشحات: الفوز أهم من الهدف.. ورسالة لجمهور الأهلي

قال حسين الشحات لاعب الأهلي إن الفوز الذي تحقق على الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أهم من هدفه الرائع في شباك الفريق المغربي.

وسجل الشحات هدفا رائعا بعدما راوغ مدافع الوداد يحيى عطية الله مرتين قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وقال الشحات لقناة الأهلي: "الفوز أهم من الهدف لا نفكر في من يسجل الأهداف، وبعد المباراة احتفلنا قليلا وقلنا لبعضنا البعض الآن نفكر في المباراة المقبلة".

وعن رسالته لجمهور الأهلي قال: "جمهور الأهلي صبر معنا منذ الهزيمة ضد ماميلودي صنداونز كثيرا".

وأتم "أقول لهم البطولة حلم لنا كلاعبين مثلما هي حلم لكم ولمحمود الخطيب رئيس النادي وسنعمل على تحقيقه".

وتأهل الأهلي النهائي لدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الوداد بخمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي نصف النهائي.