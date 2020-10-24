حسين الشحات: الفوز أهم من الهدف.. ورسالة لجمهور الأهلي

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 01:18

كتب : FilGoal

حسين الشحات يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الثاني في الوداد

قال حسين الشحات لاعب الأهلي إن الفوز الذي تحقق على الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أهم من هدفه الرائع في شباك الفريق المغربي.

وسجل الشحات هدفا رائعا بعدما راوغ مدافع الوداد يحيى عطية الله مرتين قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وقال الشحات لقناة الأهلي: "الفوز أهم من الهدف لا نفكر في من يسجل الأهداف، وبعد المباراة احتفلنا قليلا وقلنا لبعضنا البعض الآن نفكر في المباراة المقبلة".

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وعن رسالته لجمهور الأهلي قال: "جمهور الأهلي صبر معنا منذ الهزيمة ضد ماميلودي صنداونز كثيرا".

وأتم "أقول لهم البطولة حلم لنا كلاعبين مثلما هي حلم لكم ولمحمود الخطيب رئيس النادي وسنعمل على تحقيقه".

وتأهل الأهلي النهائي لدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الوداد بخمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي نصف النهائي.

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