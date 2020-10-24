ديانج: اقتربنا من تحقيق حلمي.. أريد السعادة لجماهير الأهلي

قال أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي إن فريقه بات على مقربة من تحقيق حلمه الشخصي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الوداد بخمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وسيقام نهائي دوري الأبطال في السادس من شهر نوفمبر المقبل مع الفائز من الزمالك أو الرجاء.

وقال ديانج عقب المباراة لموقع ناديه الرسمي: "أصبحنا على مقربة من تحقيق حلمي الشخصي بالتتويج بدوري الأبطال ولن أدخر جهدا لتحقيق ذلك الأمر".

وأكمل "تخطي عقبة الوداد في نصف النهائي هامة لكن من اليوم نفكر في النهائي وكيفية التتويج".

وأتم ديانج "أتمنى أن نسعد جماهير الأهلي التي تساندنا دائما".