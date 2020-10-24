موسيماني: أهنئ لاعبي فريقي.. لكن المهمة لن تكون سهلة في النهائي

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 00:35

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي - إنبي

هنأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي فريقه بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا والتغلب على الوداد.

وقال موسيماني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "أهنئ لاعبي فريقي لوصولهم إلى النهائي".

وأضاف "أتمنى أن يحالفنا الحظ هذه المرة".

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وأتم "ننتظر مواجهة الفائز من الزمالك والرجاء لكن المهمة لن تكون سهلة".

وتغلب الأهلي على الوداد بخمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وسيقام نهائي دوري الأبطال في السادس من شهر نوفمبر المقبل مع الفائز من الزمالك أو الرجاء.

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