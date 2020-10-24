مدرب الأهلي: ما يفعله موسيماني مع اللاعبين يصنع الفارق

أشاد سامي قمصان مدرب الأهلي بما يفعله مدير الفني للفريق بيتسو موسيماني مع اللاعبين.

وقال قمصان لقناة الأهلي عقب الفوز على الوداد بثلاثة أهداف لهدف: "من الأشياء الجيدة هي مطالبة موسيماني للاعبين بمشاهدة المباريات مجددا لمعرفة أخطائهم والأمور الإيجابية التي قاموا بها".

وواصل "هو دائما يهتم بالمحاضرات الفنية معهم ويعدهم للمباريات بأفضل شكل نفسيا".

وأضاف "ذلك حدث بعد لقاء الذهاب مباشرة من أجل الإعداد للقاء الإياب".

وتغلب الأهلي على الوداد ذهابا في المغرب بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتصر عليه إيابا في استاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف.

وأكد سامي قمصان أن تبديل محمد الشناوي بعلي لطفي كان لإراحة الأول بناء على رغبة موسيماني.

وعن حسين الشحات قال: "عاد من فترة إصابة طويلة واستغلينا مباريات الدوري لإعداده جيدا".