الشناوي: خروجي كان تغييرا فنيا من موسيماني وليس للإصابة.. أنا سليم تماما

كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي سبب خروجه أمام الوداد المغربي، مشيرا إلى "التغيير كان فنيا للراحة".

الأهلي تألق أمام الوداد لينتصر بثلاثية مقابل هدف ويصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق. (طالع التفاصيل)

الشناوي غادر الملعب مع وصول الدقيقة 60 ليشارك علي لطفي بدلا منه، لتقلق جماهير الأهلي وتخشى من أن تكون الإصابة هي السبب.

وقال الشناوي: "الأمور كانت مطمئنة بعد تقدمنا في النتيجة 2-0 ولذلك فضّل موسيماني إخراجي من الملعب".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "التغيير كان فنيا وليس بسبب الإصابة. موسيماني يريد دائما إراحة أي لاعب كان يعاني من مشكلة سابقة، وأنا الآن بلا أي مشكلة".

وأوضح "شاركت أمام الوداد وأنا سليم، وخرجت من الملعب وأنا سليم. لست مصابا".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن فريق واحد ونساند بعضنا البعض، سواء علي لطفي أو مصطفى شوبير. نحن فريق واحد وهدفنا واحد".

















































وتأهل الأهلي للنهائي بعدما فاز ذهابا وإيابا بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في السادس من شهر نوفمبر المقبل في استاد القاهرة.

وأصبح ذلك التأهل للنهائي هو الأول للأهلي بعد عامين من الغياب، والثالث خلال آخر أربع سنوات.

وبشكل عام أصبح ذلك التأهل هو رقم 13 في تاريخ المارد الأحمر للنهائي كرقم قياسي إذ توج من قبل ثماني مرات وخسر اللقب في أربع مناسبات.