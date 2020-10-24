عبد الحفيظ: فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا في لقاء الوداد

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بأداء الحكم فيكتور جوميز الذي أدار لقاء فريقه أمام الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تألق أمام الوداد لينتصر بثلاثية مقابل هدف ويصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "مباراة اليوم كان بها العديد من الدروس في الأمور التحكيمية".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الأهلي "فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا جدا جدا في تطبيق القانون وفي الذكاء أيضا".

وشرح "جوميز شاهد راية الحكم (لقطة هدف مروان محسن) ورغم ذلك لم يطلق صافرته وأنتظر حتى نهاية الهجمة وبعدها عاد لتقنية الفيديو. كان ذكيا جدا جدا".

وتابع "هذا درس رائع في كيفية أن تكون حاضرا ذهنيا وفي كامل تركيزك وذكائك في المباراة".

وعن انتصار الأهلي على حساب الوداد والوصول للنهائي، شدد عبد الحفيظ على "اتخذنا خطوة كبيرة نحو البطولة ولكننا لم نحقق اللقب حتى الآن. يجب على الجميع التفكير في ذلك".

وأتم "دخلنا لقاء الوداد بشكل جيد والحمد الله نجحنا في تحقيق ما نريد والوصول للنهائي".

















































وتأهل الأهلي للنهائي بعدما فاز ذهابا وإيابا بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في السادس من شهر نوفمبر المقبل في استاد القاهرة.

وأصبح ذلك التأهل للنهائي هو الأول للأهلي بعد عامين من الغياب، والثالث خلال آخر أربع سنوات.

وبشكل عام أصبح ذلك التأهل هو رقم 13 في تاريخ المارد الأحمر للنهائي كرقم قياسي إذ توج من قبل ثماني مرات وخسر اللقب في أربع مناسبات.