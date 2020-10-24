الأهلي: نهائي إفريقيا قد يكون بين القاهرة أو برج العرب

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الوداد

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إنه حتى الآن لم يتم التأكد من مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا إن كان استاد القاهرة أو برج العرب.

وتحدث مرجان لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "حتى الآن لم نحصل على تأكيد بإقامة نهائي دوري الأبطال في استاد القاهرة أم برج العرب".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال عقب فوزه على الوداد المغربي بخمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي نصف النهائي.

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وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء المغربي في السادش من شهر نوفمبر المقبل.

وعن موعد تسلم درع الدوري أوضح المدير التنفيذي للأهلي "ننسق مع اتحاد الكرة لتسلم درع الدوري في مباراة طلائع الجيش في استاد الأهلي".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري في الـ31 من شهر أكتوبر الجاري.

الأهلي الوداد في إفريقيا
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