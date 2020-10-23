ياسر إبراهيم: لعبنا أمام الوداد وكأننا خسرنا الذهاب ولذلك انتصرنا

تحدث ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عقب وصول فريقه إلى نهائي إفريقيا على حساب الوداد المغربي، مشيرا إلى "لعبنا الإياب وكأننا خسرنا الذهاب".

الأهلي تألق أمام الوداد لينتصر بثلاثية مقابل هدف ويصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق. (طالع التفاصيل)

ياسر إبراهيم نجح في هز شباك الوداد من ضربة رأس كتبت الهدف الثالث لـ الأهلي في مرمى الفريق المغربي.

وقال ياسر إبراهيم: "انتصرنا في المغرب 2-0 ولكننا دخلنا الإياب وكأننا خسرنا الذهاب".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة بي إن سبورتس 7 "تحدثنا أننا سنلعب لقاء الإياب وكأننا خسرنا الذهاب ونريد تحقيق الانتصار".

وتابع "احترمنا فريق الوداد وهذا ما جعلنا ننجح في الانتصار من جديد".

وأكمل حديثه قائلا: "اجتهدنا والحمد الله مجهودنا تُرجم بنجاح ووصلنا للنهائي والآن التركيز على لقاء النهائي".

وأتم "أهدي الفوز لـ أسرتي ومجلس الإدارة وجمهور الأهلي".

















































وتأهل الأهلي للنهائي بعدما فاز ذهابا وإيابا بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في السادس من شهر نوفمبر المقبل في استاد القاهرة.

وأصبح ذلك التأهل للنهائي هو الأول للأهلي بعد عامين من الغياب، والثالث خلال آخر أربع سنوات.

وبشكل عام أصبح ذلك التأهل هو رقم 13 في تاريخ المارد الأحمر للنهائي كرقم قياسي إذ توج من قبل ثماني مرات وخسر اللقب في أربع مناسبات.