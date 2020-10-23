الشناوي: نفذنا المطلوب والآن التركيز على النهائي.. وهذا ما قاله موسيماني بين الشوطين

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 23:30

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

تحدث محمد الشناوي نجم الأهلي وحارس مرمى المارد الأحمر عقب وصول فريقه لنهائي إفريقيا، مشيرا إلى "كانت لدينا مهمة أمام الوداد ونفذنا المطلوب".

الأهلي تألق أمام الوداد لينتصر بثلاثية مقابل هدف ويصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق. (طالع التفاصيل)

وقال الشناوي: "كانت لدينا مهمة ونفذنا المطلوب. تدربنا بكل قوة على نقاط ضعف الوداد ونقاط القوة. درسنا الفريق المغربي جيدا والحمد الله على الوصول للنهائي".

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وأضاف في تصريحاته عبر بي إن سبورتس "سنفرح بالانتصار اليوم فقط، وبداية من الغد سنبدأ التفكير في النهائي والاستعداد للنهائي".

وكشف الشناوي ما قاله بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بين شوطي المباراة، قائلا: "موسيماني طلب من اللاعبين الاستحواذ بشكل أكبر على الكرة في الشوط الثاني وكذلك التسجيل من جديد".

وتابع "موسيماني قال لنا إنه يريد مزيد من الأهداف وطالبنا باللعب بشكل جيد، والحمد الله نفذنا ذلك أيضا".

وأتم "أهدي الفوز لجماهير الأهلي ومجلس الإدارة وكل اللاعبين".

وتأهل الأهلي للنهائي بعدما فاز ذهابا وإيابا بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك أو الرجاء في السادس من شهر نوفمبر المقبل في استاد القاهرة.

وأصبح ذلك التأهل للنهائي هو الأول للأهلي بعد عامين من الغياب، والثالث خلال آخر أربع سنوات.

وبشكل عام أصبح ذلك التأهل هو رقم 13 في تاريخ المارد الأحمر للنهائي كرقم قياسي إذ توج من قبل ثماني مرات وخسر اللقب في أربع مناسبات.

في إفريقيا الأهلي محمد الشناوي
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