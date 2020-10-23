خبر في الجول - اتحاد الكرة يجهز احتفالية تسليم درع الدوري في مباراة الأهلي والطلائع

مع وصولنا للجولة الأخيرة من الدوري المصري، حان وقت تتويج الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة، بأن اتحاد كرة القدم يجهز في الوقت الحالي مع الشركة الراعية "بريزنتيشن" من أجل إقامة احتفالية تسليم درع الدوري وتتويج الأهلي على هامش لقاء طلائع الجيش.

وكان اتحاد الكرة قد أجل تسليم درع الدوري بالرغم من حسم الاهلي للقب المسابقة قبل نهايتها بـ 7 أسابيع من أجل تطبيق اللائحة التي تنص على تسليم الدرع للفائز في مباراته الأخيرة بالدوري.

الأهلي يلاقي طلائع الجيش يوم 31 أكتوبر الجاري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، وللموسم الخامس على التوالي.