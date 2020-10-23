مباشر في إنجلترا – أستون فيلا (0)-(3) ليدز يونايتد.. بامفورد يكمل الهاتريك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وليدز يونايتد، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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ق. 74 جووول بامفورد يكمل الهاتريك

ق. 66 جووول ثااااني لليدز. بامفورد يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة رااائعة في المقص الأيسر.

ق. 54 جووول أووول لليدز يونايتد. مرتدة تصل إلى رودريجز الذي يسدد ويتصدى لها مارتينيز ليتابعها بامفورد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 53 الحارس ينقذ مجددا. ركنية يقابلها كونسا بلمسة ويتصدى لها إيلان ميسيلير.

ق. 51 انطلاقة رااائعة من جريليش ويمر من ثلاثة لاعبين ويدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الحارس ينقذ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 19 عرضية من واتكينز يلمسها تريزيجيه وتذهب إلى جريليش الذي يسدد تجاه المرمى لكن الدفاع ينقذها من على الخط.

ق. 9 ليدز كاد يسجل الأول لكن الدفاغ يتقذ

بداية المباراة