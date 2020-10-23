انتهت في إنجلترا – أستون فيلا (0)-(3) ليدز يونايتد.. الهزيمة الأولى لرفقاء تريزيجيه

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

جاك جريليش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وليدز يونايتد، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي أمام ليدز يونايتد بعد العلامة الكاملة.. مدرب أستون فيلا يطالب لاعبيه بالتواضع تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي والمحمدي على مقاعد البدلاء ضد ليستر في الـ+90.. أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا من ليستر ويؤمن المركز الثاني بمشاركة تريزيجيه

نهاية المباراة

ق. 74 جووول بامفورد يكمل الهاتريك

ق. 66 جووول ثااااني لليدز. بامفورد يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة رااائعة في المقص الأيسر.

ق. 54 جووول أووول لليدز يونايتد. مرتدة تصل إلى رودريجز الذي يسدد ويتصدى لها مارتينيز ليتابعها بامفورد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 53 الحارس ينقذ مجددا. ركنية يقابلها كونسا بلمسة ويتصدى لها إيلان ميسيلير.

ق. 51 انطلاقة رااائعة من جريليش ويمر من ثلاثة لاعبين ويدخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الحارس ينقذ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 19 عرضية من واتكينز يلمسها تريزيجيه وتذهب إلى جريليش الذي يسدد تجاه المرمى لكن الدفاع ينقذها من على الخط.

ق. 9 ليدز كاد يسجل الأول لكن الدفاغ يتقذ

بداية المباراة

في إنجلترا أستون فيلا ليدز يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشناوي: نفذنا المطلوب والآن التركيز على النهائي.. وهذا ما قاله موسيماني بين الشوطين 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
من قهر ليفربول بسباعية يخسر الآن بثلاثية.. ليدز يوقف قطار أستون فيلا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يرقص "إنجوما" على أنقاض الوداد ويدق طبول نهائي إفريقيا 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - اتحاد الكرة يجهز احتفالية تسليم درع الدوري في مباراة الأهلي والطلائع 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
انتهت في إنجلترا – أستون فيلا (0)-(3) ليدز يونايتد.. الهزيمة الأولى لرفقاء تريزيجيه 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الوداد - تغييران عن موقعة الذهاب أمام الأهلي 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
انتهت - الأهلي (3) - (1) الوداد.. النسر يطير للنهائي 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي أمام ليدز يونايتد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 تقرير مغربي: كاف رفض طلب الرجاء بتأجيل لقاء الزمالك قبل قرار الصحة المغربية
قد ينال إعجابك