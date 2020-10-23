تشكيل الوداد - تغييران عن موقعة الذهاب أمام الأهلي

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 20:17

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد - محمد الشناوي

أجرى الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي تغيرين على تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي.

الأهلي يستضيف الوداد في التاسعة مساءً على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الوداد شهد عودة إبراهيم كومارا من جديد لقيادة خط الدفاع، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في الذهاب وشارك في الشوط الثاني.

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مشاركة كومارا أعادت يحيى جبران لخط الوسط من جديد، وأخرجت إبراهيم النقاش خارج التشكيل الأساسي.

ويقود كاسينجو كازادي خط هجوم الوداد أمام الأهلي، بدلا من جونيور جباجبو الذي لعب لقاء الذهاب.

وفيما يلي تشكيل الوداد بالكامل أمام الأهلي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

الدفاع: صلاح الدين نصير - إبراهيم كومارا - إبراهيم نور الدين - يحيى عطية الله

الوسط: وليد الكرتي – يحيى جبران - أيمن الحسوني – بديع أووك – إسماعيل الحداد

الهجوم: كاسينجو كازادي

في إفريقيا الوداد
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