تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي أمام ليدز يونايتد

يبدأ محمود حسن "تريزيجيه" كأساسي مجددا مع أستون فيلا أمام ليدز يونايتد.

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد.

تريزيجيه يبدأ كأساسي في المباراة بجانب جاك جريليشوتحت أولي واتكينز، فيما يتواجد أحمد المحمدي المصري الآخر في صفوف الفريق على مقاعد البدلاء.

روس باركلي يبدأ أيضا كأساسي تحت المهاجم، وبجانب جاك جريليش ومحمود حسن "تريزيجيه".

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: مات تارجيت – تيرون مينجس – إيزري كونسا – ماتيو كاش.

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين.

أمامهما: جاك جريليش – روس باركلي – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أولي واتكينز.

ويلتقي أستون فيلا مع ليدز يونايتد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.