تشكيل الأهلي - فتحي يعوض غياب معلول أمام الوداد

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 20:01

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الوداد

يعوض أحمد فتحي غياب علي معلول على الجهة اليسرى في تشكيل الأهلي الأساسي أمام الوداد.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجه الوداد البيضاوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الوداد اليوم الجمعة في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا في المغرب بهدفين دون رد.

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ويغيب علي معلول بداع الإجهاد في العضلة الخلفية.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني

الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج

أمامهما: جونيور أجايي- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وحمدي فتحي ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأليو بادجي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

واستبعد بيتسو موسيماني من اللقاء كل من معلول ومصطفى شوبير وصالح جمعة وجيرالدو.

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