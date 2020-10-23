مؤتمر لامبارد: يونايتد فريق جيد جدا.. وما حدث مع صفقاتنا لم يكن مثاليا

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بمانشستر يونايتد منافسه المقبل في سادس جولات الدوري الإنجليزي غدا السبت.

ويحل تشيلسي ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

وسُئل لامبارد هل يونايتد فريق من الصعب توقعه أجاب "الدوري لا يمكن توقعه، هناك تحولات كثيرة حدثت في المباريات، ويونايتد فريق جيد جدا".

وتابع "لقد فاز يونايتد على باريس وحقق نتيجة إيجابية، إنها فرصة لنا للحصول على نقاط صعبة".

وبسؤاله هل الفريق بدأ يصبح متحدا أكثر أجاب "أرى علامات على ذلك ولكن نعاني من إصابات وكنت أعرف منذ البداية أن الأمر سيستغرق وقتا، وأتوقع التحسن".

وأضاف "لم يكن مثاليا ضم لاعبين جدد دون الحصول على فترة إعداد".

وعن المنافسة في الدوري قال: "أعتقد أن هناك حالة من عدم اليقين في الحياة وفي الكرة والتي أدت لعدم القدرة على التنبؤ، علينا أن نركز على أنفسنا ونحن نؤمن بفريقنا، لكن الوقت مبكر جدا".

وأكمل "من المبكر جدا توقع أي شيء، وهناك الكثير من المباريات".