مران الزمالك – حازم وعلاء يواصلان التأهيل.. وأوباما في الجيمانيزيوم

خاض لاعبو الزمالك مرانهم المسائي اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

حازم إمام قائد الفريق، ومحمود علاء مدافع الزمالك استمرا في أداء برنامجيهما التأهيلي للعودة من الإصابة.

خاض حازم إمام تدريبات بجمانيزيوم النادي، من أجل وصوله وتجهيزه بالشكل الامثل للفترة المقبلة، كما واصل محمود علاء تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

جايمي باتشيكو خصص فقرة تدريبات "كرة طائرة" بالقدم، وقسم اللاعبين على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم فريقين، كما قام الجهاز الفني للزمالك قبل انطلاق هذه الفترة وأثناء قيام اللاعبين بعمليات الأحمال، بعمل مباراة فيما بينهم شارك فيها باتشيكو وأحد أعضاء الجهاز الاداري ، ضد مدحت عبد الهادي وكوستا مدربي الفريق .

واتسمت هذه الفقرة بوجود تحديات قوية بين كل الفرق، من خلال مباراة بنقط معينة، إذ سعى كل فريق إلى الفوز على الآخر من خلال حصد النقاط.

وحرص الجهاز الفني للفريق على وجود الجانب الترفيهي في هذه الفقرة، وذلك لإزالة أي ضغوطات بسبب المواجهات الكثيرة خلال الفترة الأخيرة.

واكتفي الجهاز الفني بهذه الفقرة، والتي اتسمت بالجدية والترفيه في نفس الوقت، بجانب الحصة التأهيلية وبعض تدريبات الإطالات ، ومن ثم انتهى المران الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

من جهة أخرى، خصص الجهاز الفني فقرة خاصة ليوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق، يؤديها في صالة الجمانيزيوم.

واكتفي أوباما بفقرة الجيم بناء على تعليمات الجهاز الفني، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة لديه، ومعالجة الإرهاق استعدادا للفترة المقبلة.

وأخيرا، خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية وتأهلية خفيفة، تضمنت الركض الخفيف حول الملعب، من خلال تقسيمهم على مجموعتين لدقائق قليلة، عقب ذلك أدوا بعض تدريبات فك العضلات ومرونة تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال .

وحرص الجهاز الفني علي تخفيف الحمل البدني للاعبين اليوم، وذلك ضمن برنامج موضوع لمعالجة الإرهاق، والوصول باللاعبين إلى معدل بدني قوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويحتاج الزمالك للفوز لضمان المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز مع المقاولون العرب في الجولة ذاتها.