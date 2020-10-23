الشيشيني لـ في الجول: جدول المباريات أصبح صعبا لـ الزمالك.. هذا كان يجب أن يحدث

يؤمن سامي الشيشيني المدرب العام السابق للزمالك والمدير الفني الحالي لأسوان أن تأجيل مواجهة الفريق الأبيض ضد الرجاء ستصعب من مهمته من أجل بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس رسميا تأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء للأول من شهر نوفمبر المقبل بعد عدم قدرة الفريق المغربي على السفر لإصابة لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال سامي الشيشيني لـFilGoal.com: "لا أوافق على التأجيل فهو ليس في مصلحة الزمالك كنت أريد خوض المباراة في ظل ارتفاع معنويات اللاعبين وأنهي المهمة مبكرا".

وأكمل "الزمالك الآن سيحصل على راحة تصل لأسبوعين ثم لو تأهل للنهائي سيحصل على راحة أقل من ستة أيام وهذا صعب".

وأضاف متسائلا "هل يخوض الزمالك مباريات في الوقت الحالي أم لا؟ كل تلك أسئلة تدور في بال الجهاز الفني".

وتابع "في المقابل فالرجاء كان يحتاج لتلك الراحة لاكتمال صفوفه خاصة بعدما عانى من الإجهاد بسبب المنافسة على لقب الدوري المغربي حتى الجولة الأخيرة".

وأتم الشيشيني "كان يجب عدم التأجيل مع اعتبار الرجاء منسحبا".

وكان الزمالك فاز على الرجاء في ملعب محمد الخامس في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويحتاج الفريق الأبيض للتعادل أو الفوز بأي نتيجة في الإياب لضمان التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2016.